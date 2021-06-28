"العليا الأمريكية" ترفض طعنًا من شركة عذبت عراقيين في سجن أبو غريب

"الاستئناف" حكمت لصالح 3 ضحايا في 2019

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم (الاثنين)، طعنًا قدمته شركة الخدمات الدفاعية "سي. إيه.سي.آي إنترناشيونال" على دعوى قضائية اتهم خلالها ثلاثة معتقلين عراقيين سابقين موظفيها بالإشراف على تعذيبهم في سجن أبو غريب قرب بغداد، ما يقرب إحالة الدعوى على المحاكمة، بحسب ما أوردت "رويترز".

ورفض القضاة نظر الطعن، الذي قدمته الشركة على حكم محكمة أدنى درجة عام ،2019 لصالح العراقيين الثلاثة، الذين أقاموا دعواهم على الشركة التي تتخذ من ولاية فرجينيا مقرًا في 2008، وفق قانون أمريكي صادر عام 1789 يتيح التقاضي بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.

واعتبرت الشركة أنه يجب حمايتها بموجب بند قانوني مختلف أكثر قوة يعرف باسم الحصانة السيادية المشتقة، الذي يمكن اللجوء إليه لحماية المتعاقدين الحكوميين من المسؤولية في ظل ظروف معينة.

وكانت محكمة استئناف الدائرة الرابعة في ريتشموند بولاية فرجينيا رفضت عام 2019 السماح للشركة بالطعن مباشرة على قرار سابق أصدره قاضٍ اتحادي بعدم قانونية تحصينها من الملاحقة القضائية لعملها لصالح الحكومة الأمريكية.





والمدعون الثلاثة سهيل الشمري وصلاح العجيلي وأسعد الزوبعي، هم ثلاثة مدنيين اعتقلوا في أبو غريب ثم أُفرج عنهم في النهاية دون توجيه اتهامات لهم.