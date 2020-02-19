دوريات القنفذة تضبط 18 بلاطة حشيش تزن 18 كجم

عثرت عليها مخفاة داخل مخابئ تحت مقاعد مركبة

كشفت مصادر لـ"سبق" أن قيادة دوريات الأمن بمحافظة القنفذة تمكنت أمس من ضبط بلاطة حشيش تزن 18 كيلوجراماً.

وأوضحت المصادر أن الممنوعات المضبوطة كانت على متن مركبة من نوع سوناتا يستقلها شخص، وتم العثور على الحشيش في مخابئ سرية تحت المقاعد بعد تفتيش المركبة.

دوريات الأمن محافظة القنفذة ضبط بلاطة حشيش

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19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 02:47 PM

عثرت عليها مخفاة داخل مخابئ تحت مقاعد مركبة

دوريات القنفذة تضبط 18 بلاطة حشيش تزن 18 كجم

علي السحاري

القنفذة

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كشفت مصادر لـ"سبق" أن قيادة دوريات الأمن بمحافظة القنفذة تمكنت أمس من ضبط بلاطة حشيش تزن 18 كيلوجراماً.

وأوضحت المصادر أن الممنوعات المضبوطة كانت على متن مركبة من نوع سوناتا يستقلها شخص، وتم العثور على الحشيش في مخابئ سرية تحت المقاعد بعد تفتيش المركبة.

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