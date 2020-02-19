دوريات القنفذة تضبط 18 بلاطة حشيش تزن 18 كجم

عثرت عليها مخفاة داخل مخابئ تحت مقاعد مركبة

كشفت مصادر لـ"سبق" أن قيادة دوريات الأمن بمحافظة القنفذة تمكنت أمس من ضبط بلاطة حشيش تزن 18 كيلوجراماً.

وأوضحت المصادر أن الممنوعات المضبوطة كانت على متن مركبة من نوع سوناتا يستقلها شخص، وتم العثور على الحشيش في مخابئ سرية تحت المقاعد بعد تفتيش المركبة.