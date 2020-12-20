"الإعلام الرياضي" يُقدم دعمًا لـ23 إعلاميًّا عبر مبادرة صندوق دعم الإعلاميين الرياضيين

تشمل سداد مديونيات المعسرين أو تحمّل بعض تكاليف الخدمات الصحية والعلاجية

أعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي استمرار تقديم الدعم الخاص لعدد من الإعلاميين المستحقّين ضمن مبادرة (صندوق دعم الإعلاميين الرياضيين)، وذلك بعد اعتماد لجنة صندوق الدعم صرف الدفعتين الثانية والثالثة وفق الأوجه المقرّة من مجلس إدارة الاتحاد التي تشمل سداد مديونيات المعسرين أو تحمّل بعض تكاليف الخدمات الصحية والعلاجية، أو المساعدة في توفير الاحتياجات الأساسية لمن تنطبق عليه شروط الدعم.



وتأتي هاتان الدفعتان بعد أن سبق للاتحاد صرف الدفعة الأولى في شهر رمضان الماضي لعدد من الإعلاميين الرياضيين المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد COVID - 19، والإسهام في قضاء احتياجات العيد لأسرهم؛ إذ بلغ عدد المستفيدين في مجمل الدفعات أكثر من 23 إعلاميًّا.



يذكر أن مبادرة صندوق دعم الإعلاميين الرياضيين تهدف إلى مساندة الإعلاميين الرياضيين وتلمّس احتياجات أسرهم؛ تقديرًا ووفاءً لهم، وإيمانًا بدورهم الكبير في خدمة الإعلام الرياضي؛ حيث يتم استقبال جميع طلبات الدعم عبر النموذج الخاص في الموقع الإلكتروني للاتحاد: https://ssmfksa.com/sf