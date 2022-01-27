"خيرات": الوجبات المحفوظة في مهرجان الإبل بلغت 99813 وجبة

الجمعية تكشف إحصائياتها بعد مشاركتها في النسخة السادسة

أنهت جمعية خيرات لحفظ النعمة في منطقة الرياض، مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل خلال نسختها السادسة لعام 2021م.

وكشفت الجمعية في إحصائياتها، أن عدد الوجبات التي حُفظت 99813 وجبة، استفاد منها 16638 أسرة؛ فيما غطيت 3112 مناسبة؛ وذلك عبر أسطول من السيارات المجهزة وعدد من العاملين المدربين على جمع وفرز الفائض من الطعام الصالح وإيصاله إلى المستفيدين وفق أفضل معايير الجودة والسلامة.

وأكد المشرف العام على جمعية خيرات، عبدالله السبيعي، حرص الجمعية على نشر ثقافة حفظ النعمة بين المشاركين، ونشر روح التكافل الاجتماعي، والارتقاء بالعمل الخيري بصورة احترافية؛ مشيدًا بجهود نادي الإبل والعاملين في المهرجان كافة.