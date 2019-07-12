مقابل 120 مليون يورو.. "برشلونة" يتعاقد مع الفرنسي "جريزمان"

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد،

لتدعيم الخط الهجومي مقابل 120 مليون يورو تمثل الشرط الجزائي في عقده.

وأذاع الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو للترحيب بأنطوان جريزمان.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي برشلونة، فإن جريزمان وقع على عقود انتقاله لمدة 5 سنوات،

حتى صيف 2024، بشرط جزائي بقيمة 800 مليون يورو.

وأشارت وسائل إعلان إسبانية ألى أن تقديم اللاعب للجمهور والإعلام سيكون الأحد المقبل.