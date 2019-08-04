سفير السعودية في كوت ديفوار يزور رئيس الشيوخ الإيفواري

بمنزل الأخير في العاصمة ياماسوكرو

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين في دولة كوت ديفوار "ساحل العاج"، عبد الله بن حمد السبيعي، رئيس مجلس الشيوخ الإيفواري جينو أوسو كواديو، بمنزل الأخير في العاصمة ياماسوكرو.

وتناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وتفعيل لجنة الصداقة بين مجلس الشورى والبرلمان الإيفواري.

كما استعرض رئيس مجلس الشيوخ فرص الاستثمار في كوت ديفوار، داعيًا رجال الأعمال السعوديين لزيارة بلاده.

وأقام للسفير السعودي مأدبة غداء؛ حضرها: رئيس القسم القنصلي لدى السفارة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، والسيناتور نائب حاكم منطقة ياماسوكرو، ووالي مدينة ياماسوكرو.

وزار السفير السعودي قصر مؤسس جمهورية كوت ديفوار ورئيسها الأول فيليكس هوافيت بواني، اطّلع خلالها على سيرة الرئيس الرّاحل وأهم مقتنيات القصر التاريخية.