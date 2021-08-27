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"الأرصاد" نبّهت من سحب ممطرة على عدة محافظات

"مدني مكة" يحذر من تغيرات جوية تستمر حتى 8 مساءً

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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة الثامنة مساءً.