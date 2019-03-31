مجلس الوزراء يعقد جلسته المقبلة في "الشرقية"

يُتوقَّع أن يعقد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله - جلسته هذا الأسبوع بالمنطقة الشرقية؛ وذلك لتزامن موعد انعقاد الجلسة مع الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية.

وكانت المنطقة الشرقية قد بدأت في الاستعدادات لاستقبال خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ إذ تزينت طرقاتها باللوحات الترحيبية.