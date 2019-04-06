"فراشات الطائف" يبهرن الحضور في مهرجان الورد الـ15 بالطائف

قدَّمن لوحات فنية متناسقة ومتجانسة تعبِّر عن الولاء والانتماء للوطن

شاركت فراشات الطائف مساء الخميس في مهرجان الورد الخامس عشر، وأبهرن الحضور بعروض رائعة بمنتزه الردف بمحافظة الطائف، وذلك ضمن فعاليات افتتاح المهرجان أمام محافظ الطائف سعد مقبل الميموني.

وتفصيلاً، قدَّمت فراشات الطائف عروضًا وطنية رائعة، عبارة عن لوحات فنية متناسقة ومتجانسة، تعبِّر عن الولاء والانتماء للوطن، مع حركات فنية للفرقة والعرض.

يُذكر أن فرقة فراشات الطائف شاركت في فعاليات سابقة، كان آخرها "ذكرى مبايعة ملك العزم والحزم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية – رابغ، وسوق عكاظ". وأصبحت الفرقة من الفرق الأشهر على مستوى منطقة مكة المكرمة.