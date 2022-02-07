مختص نفسي: الخلافات الزوجية والتنمر سبب الرهاب الاجتماعي لدى الأطفال

"الخيران": لا بد من معالجته لما يسبّبه من عواقب أخرى مثل الاكتئاب والعزلة

قال المختص في تعزيز الصحة النفسية، الدكتور عبدالرحمن الخيران؛ إن الخلافات الزوجة والتنمر ومقارنة الأطفال بأقرانهم من أهم العوامل التي تسبّب الرهاب الاجتماعي لديهم.

وأضاف الخيران؛ أن الرهاب الاجتماعي لا بد من معالجته لما يسبّبه من عواقب أخرى، مثل الاكتئاب والعزلة، والتسبّب في الفصل من الدراسة والعمل.

وطالب في لقاء ببرنامج اليوم على "الإخبارية"، بضرورة مراجعة المختصين للتغلب على التلعثم وعدم الثقة الناتجين عن الرهاب المجتمعي.

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