"صحي عسفان" يدشن حملة تطعيم الأنفلونزا الموسمية

دشّن رئيس مركز عسفان مشهور بن محمد المنعمي، صباح اليوم الاثنين، حملة التطعيم للأنفلونزا الموسمية للدوائر الحكومية بعسفان، بحضور مدير مركز صحي عسفان يوسف بن منصور البشري، والتي تستمر خلال الشهر الحالي.

وقال مدير مركز صحي عسفان: إن الحملة تستهدف الدوائر الحكومية "الإمارة، البلدية، الشرطة، الدفاع المدني، البريد"، ووجه شكره لمساعد المدير العام للشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سري بن إبراهيم عسيري؛ على جهوده ومساندته للحملة والحرص والاهتمام بنجاحها.

