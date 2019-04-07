الرائد (ينتكس) أمام النصر .. الهلال يثأر من الحزم بـ(الجحفلة) .. و(الرباعية) قطبا جدة

"سبق" تقرأ أحداث الجولة 26 من الدوري

حافظ النصر على فارق النقطة، بينه ووصيفه وغريمه التقليدي الهلال ، حينما استطاع أن يتخم شباك مستضيفه الرائد بخماسية دون مقابل.

كما واصل الهلال زحفه القوي لاستعادة الصدارة، فيما عاد الأهلي والاتحاد لعزف نغمة الفوز من جديد.

"سبق" تقلب أوراق الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

خماسية النصر والدقيقة 90 تبتسم للهلال

بعد أن أتخم الرائد شباك الأهلي بخماسية في الجولة السابقة، استقبلت شباك الرائد الخماسية ذاتها من النصر، الذي أحكم القبضة على الصدارة.

كما ثأر الهلال من هزيمة الحزم في الدور الأول في الرياض وفي الوقت المحبب للأزرق، حينما استطاع "سوريانو" من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 90 أعاد فريقه لواجهة المنافسة من جديد على الصدارة.

رباعية الأهلي والاتحاد

لم يكن يتوقع أغلب النقاد أن يسقط الأهلي مستضيفه الشباب برباعية دون مقابل، كون الشباب يعيش نشوة الانتصارات المتتالية (الثالث - 47 نقطة) لكن الأهلي كان في الموعد واقترب من العودة لمربع الكبار خصوصًا بعد خسارة التعاون (الرابع - 46 نقطة) من الفيحاء غير المتوقعة (بهدفي اسبريا).

في الجانب الآخر كرر الاتحاد الفوز على الباطن في أقل من أسبوع حينما أسقطه برباعية وضاعف جراح الباطن الذي بات يقترب كثيرًا من الهبوط، إلى جانب أحد.

حمدالله .. كلمني

بعد أن عادت نغمة "متصدر لا تكلمني" لشفاه محبي النصر، أطلقت الجماهير الصفراء مجددًا مقولة جديدة عنوانها "حمدالله ..كلمني" والتي تشير إلى تربع هداف الفريق المغربي عبدالرزاق حمدالله على صدارة ترتيب الهدافين بـ25 هدفًا، كما تميز بإحرازه لـ (الهاتريك) و(السوبر هاتريك) خلال فترة الدور الثاني من منافسات الدوري.

وجاء الفرنسي "قوميز" مهاجم الهلال ثانيًا بـ 19هدفًا بعد أن عاد للتهديف في مباراة الحزم، بعد صيام لعدة جولات عن التهديف.

ويتساوى هداف التعاون "تاوامبا" مع "قوميز بالرصيد ذاته، كما هو الحال لهدافي الأهلي عمرالسومة و "ديجانيني" ولكل منهما 16 هدفًا.

جولة الكبار الآسيوية

يخوض مساء الاثنين والثلاثاء (الهلال - النصر - الاتحاد والأهلي ) منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، قبل العودة لخوض منافسات الجولة 27 من الدوري.

الهلال والاتحاد يتصدران مجموعتهما، فيما يحل الأهلي ثانيًا في مجموعته والنصر رابعًا (الأخير).