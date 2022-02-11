"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ نشطة وسحبٍ رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان.
وتشمل الحالة محافظات: صبيا، وبيش، والدرب، وأبو عريش، وضمد، وجزر فرسان، والأجزاء الساحلية من المنطقة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.المركز الوطني للأرصاد
تشمل محافظات عدة وتستمر حتى 5 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ نشطة وسحبٍ رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان.
وتشمل الحالة محافظات: صبيا، وبيش، والدرب، وأبو عريش، وضمد، وجزر فرسان، والأجزاء الساحلية من المنطقة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.