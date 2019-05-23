العطوي: طموحاتنا لا حدود لها.. والعمار: نحن في مرحلة تاريخية

قبل مشاركة الأخضر في مونديال الشباب

أكد خالد العطوي، المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا، أن طموحهم خلال مشاركتهم في كأس العالم لا حدود له، وأنه من حق جميع المنتخبات أن تطمح للأفضل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأربعاء في قاعة المؤتمرات بملعب غدينيا، بحضور المدير الفني خالد العطوي، ولاعب خط الوسط تركي العمار.

وأشار خالد العطوي في حديثه إلى أن هدفهم من خلال هذه المشاركة هو الوصول إلى أبعد مرحلة في استطاعتهم الوصول إليها، وذلك بالتركيز والإعداد لكل مباراة على حدة، والعمل عليها من أجل تحقيق الهدف المنشود.

وحول مراحل الإعداد الماضية قال العطوي: "المرحلة الأخيرة كانت الأبرز؛ إذ خضنا خلالها 5 مباريات ودية مع منتخبات مختلفة، وبإذن الله سنكون في أتم الجاهزية لمنتخب فرنسا الذي يعد أحد أبرز منتخبات القارة الأوروبية، وكذلك منتخب مالي بطل القارة الإفريقية مؤخرًا، إضافة إلى المنتخب المميز بنما".

وتابع المدير الفني للأخضر الشاب قائلاً: "قادرون على تجاوز المباراة الأولى، وأن نكون في أفضل حالاتنا، ونحقق المستوى والنتيجة. وأراهن على الـ21 نجمًا في قائمة الأخضر الذين تم اختيارهم بعناية بعد ثقة كبيرة بجاهزيتهم الفنية والبدنية والذهنية".

من جهته، قدَّم لاعب خط وسط المنتخب السعودي تحت 20 عامًا تركي العمار شكره للمدير الفني خالد العطوي على الثقة التي منحها له ولزملائه، مشيرًا إلى أنهم سيسعون جاهدين ومتكاتفين بيد واحدة داخل الملعب وخارجه لتحقيق الأهداف المرجوة من المرحلة.

ووصف العمار بطولة كأس العالم بالمرحلة المهمة له ولبقية زملائه في تاريخهم.. مبينًا أن هذا الأمر سيكون حافزًا لتقديم كل ما لديهم من أجل تحقيق النتائج الإيجابية، وإسعاد الجماهير.