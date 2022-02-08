بالفيديو "القريشي": زيارة وزير الداخلية لباكستان حظيت باهتمام كبير رسمياً وشعبياً

أكد الكاتب والمحلل السياسي الباكستاني أحمد القريشي أن زيارة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف إلى باكستان حدث كبير وجلل، منوهاً بالترتيبات الأمنية الخاصة التي قامت بها الأجهزة الأمنية الباكستانية والاهتمام الكبير على المستوى الرسمي والشعبي.

وأشار إلى أن أكثر من ١٠٠ قناة باكستانية تولت التغطية الإعلامية لهذه الزيارة.

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‏وأوضح "القريشي" خلال حديثه في برنامج (أحداث ٢٤) من تقديم الزميل سليمان العيدي على قناة" ٢٤ سعودي"، أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية متجذرة وضاربة في عمق التاريخ الحديث بين الدولتين.

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‏وأضاف أن المملكة وقيادتها دعمت حركة استقلال باكستان ودعمت المملكة القادة السياسيين الباكستانيين من أجل حصولهم على الاستقلال من بريطانيا فيما يعود تاريخ العلاقات بين البلدين إلى أكثر من ٨٠ عاماً.

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‏وقال إن "العلاقات بين المملكة وباكستان غيرت مسار التاريخ الحديث في منطقتنا، ولا ننسى أن هاتين الدولتين تعاونتا معاً على دحر الاتحاد السوفييتي وكان قوة عظمى في أفغانستان، فالمملكة وباكستان بتعاونهما غيرا مجرى التاريخ في هذه المنطقة الحيوية أفغانستان ومنطقة آسيا الوسطى ومنطقة الخليج العربي ".