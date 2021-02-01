"أم القرى" تنظم الملتقى العلمي الـ20 لأبحاث الحج والعمرة

برعاية خادم الحرمين وحضور أمير مكة وعدد من الوزراء والمسؤولين

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يفتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الملتقى العلمي الـ 20 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة.

وينظم الملتقى جامعة أم القرى ممثلةً في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة عبر منصة افتراضية، في الفترة 20-21 جمادى الآخرة 1442هـ، تحت شعار "تحسين التجربة في رحلة الضيف" ويصاحبه تدشين منصة "وفادة" للتدريب الالكتروني للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن من عسكريين ومدنيين ومتطوعين، ومنصة "المستودع الرقمي لأبحاث الملتقيات العلمية".

ويثري الملتقى عدد من الأمراء، والوزراء، والمسؤولين في قطاعات الدولة المختلفة، ونخبة من المتخصصين والباحثين، يستعرضون أهم مبادرات وبرامج الجهات الحكومية الهادفة لتيسير رحلة الحاج والمعتمر، ودعم قرارات تحسين خدمة ضيوف الرحمن.

ويهدف الملتقى لعرض نتائج الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بمقومات الارتقاء بتجربة رحلة الحاج والمعتمر، إضافة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات في إدارة الحشود للاستفادة منها وتعميمها، مع إيجاد قنوات تواصل فعالة بين الأطراف المعنية والقطاعات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن.

ويتضمّن في يومه الثاني جلسة وزارية خاصة عن قصة نجاح المملكة في التعامل مع جائحة كورونا وأثرها في رحلة الحج والعمرة، يشارك فيها وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ويترأسها رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب.

وأكد رئيس الجامعة أن الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة والزيارة يُعد فرصة سانحة للباحثين والمختصين لتقديم أفكار ودراسات علمية وابتكارات نوعية لتطوير منظومة الحج والعمرة وتسهيل رحلة الحاج والمعتمر.

من جانبه، أشار عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور باسم قاضي، إلى أن الملتقى يتناول على مدار يومين ثلاثة محاور: الأول منها حول تحسين وتطوير تجربة ضيوف الرحمن عبر الخدمات والمرافق المقدمة في منظومة الحج والعمرة والزيارة، وتفعيل دور الأنشطة الثقافية والعلمية المختلفة التي يشارك فيها ضيوف الرحمن مثل: الرحلات والتسوق، والفعاليات التوعوية والترفيهية، ويناقش المحور الثاني الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لزيادة الناتج المحلي مع ترشيد الاستهلاك، ودراسة الحد من التلوث ودعم أفكار الطاقة النظيفة.

فيما سيتناول المحور الثالث دراسات زيادة الطاقة الاستيعابية للمرافق والبنى التحتية، من خلال زيادة المساحات والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، مضيفا أن هذه المحاور ستناقش خلال 15 جلسة علمية يتداول فيها الباحثون والمتحدثون 38 موضوعاً حول تحسين تجربة الحاج والمعتمر والزائر، تتضمن أوراقا علمية ومقترحات بحثية تساهم في تطوير منظومة الحج والعمرة وتهدف لتيسير المناسك وتطويع الخدمات الذكية لضيوف الرحمن.

وللتسجيل في الملتقى يرجى زيارة الرابط التالي: http://hajj.uqu.edu.sa/multaqa/20/