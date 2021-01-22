"الوطني للأرصاد": رياح وأتربة على الوجه وأملج

الحالة تستمرّ حتى الساعة 11:00 مساء اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، يفيد بنشاط للرياح وأتربة مثارة.

وتشمل تأثيرات الحالة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية على محافظتي الوجه وأملج.

وذكر المركز أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس تبوك

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22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442 04:53 PM

الحالة تستمرّ حتى الساعة 11:00 مساء اليوم

"الوطني للأرصاد": رياح وأتربة على الوجه وأملج

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، يفيد بنشاط للرياح وأتربة مثارة.

وتشمل تأثيرات الحالة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية على محافظتي الوجه وأملج.

وذكر المركز أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

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