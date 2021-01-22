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الحالة تستمرّ حتى الساعة 11:00 مساء اليوم

"الوطني للأرصاد": رياح وأتربة على الوجه وأملج

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، يفيد بنشاط للرياح وأتربة مثارة.

وتشمل تأثيرات الحالة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية على محافظتي الوجه وأملج.

وذكر المركز أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.