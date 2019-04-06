شاهد.. كيف شارك رجال قوات الطوارئ في التمرين التعبوي

أظهر مقطع فيديو جانباً من مشاركة رجال قوات الطوارئ الخاصة، ومواصلة تدريباتهم الميدانية بالتمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي، وطن (89).

يشار إلى أن التمرين التعبوي يشارك فيه 13 قطاعاً أمنياً من وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة.

وتنظم النسخة الثالثة من التمرين قوات أمن المنشآت، ويهدف إلى تعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل بين قطاعات قوى الأمن الداخلي في تنفيذ مهامها للحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما ومقدرات الوطن ومكتسباته من أي تهديدات أو مخاطر قد تتعرض لها بأي شكل من الأشكال.