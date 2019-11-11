بالديناميت.. الاستيلاء على سفارة فنزويلا في بوليفيا ومخاوف من مجزرة

وزير الخارجية المكسيكي يعلن أن بلاده ستعرض اللجوء على "موراليس"

قالت السفيرة الفنزويلية في بوليفيا كريسبيلي غونزاليس: إن مقر السفارة الفنزويلية في لاباز، قد استولى عليه الأحد محتجون مُلَثّمون؛ على إثر استقالة الرئيس البوليفي إيفو موراليس، حليف كاراكاس، من منصبه.

وأضافت الدبلوماسية الفنزويلية لوكالة الأنباء الرسمية "إيه بي آي": "لقد استولى أشخاص مقنّعون (بحوزتهم) ديناميت ودروع، على السفارة الفنزويلية في بوليفيا".

وتابعت: "نحن بخير وأمان؛ لكنهم يريدون ارتكاب مجزرة بحقنا. ساعدنا في الإبلاغ عن هذه الوحشية".

وفي وقت سابق الأحد، أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "بشكل قاطع"، "الانقلاب" في بوليفيا بعد استقالة موراليس.

وكتب "مادورو" على "تويتر": "نُدين بشكل قاطع الانقلاب على الأخ الرئيس إيفو موراليس"؛ داعيًا إلى "التعبئة للمطالبة بالحفاظ على حياة الشعوب الأصلية البوليفية ضحية العنصرية".

وحكم موراليس بوليفيا منذ العام 2006، وكان الجيش والشرطة قد طالباه في وقت سابق بالتنحي.

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، الأحد: إن بلاده ستعرض اللجوء على رئيس بوليفيا إيفو موراليس، إذا طلب ذلك.

سفارة فنزويلا

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11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441 08:20 AM

وزير الخارجية المكسيكي يعلن أن بلاده ستعرض اللجوء على "موراليس"

بالديناميت.. الاستيلاء على سفارة فنزويلا في بوليفيا ومخاوف من مجزرة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت السفيرة الفنزويلية في بوليفيا كريسبيلي غونزاليس: إن مقر السفارة الفنزويلية في لاباز، قد استولى عليه الأحد محتجون مُلَثّمون؛ على إثر استقالة الرئيس البوليفي إيفو موراليس، حليف كاراكاس، من منصبه.

وأضافت الدبلوماسية الفنزويلية لوكالة الأنباء الرسمية "إيه بي آي": "لقد استولى أشخاص مقنّعون (بحوزتهم) ديناميت ودروع، على السفارة الفنزويلية في بوليفيا".

وتابعت: "نحن بخير وأمان؛ لكنهم يريدون ارتكاب مجزرة بحقنا. ساعدنا في الإبلاغ عن هذه الوحشية".

وفي وقت سابق الأحد، أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "بشكل قاطع"، "الانقلاب" في بوليفيا بعد استقالة موراليس.

وكتب "مادورو" على "تويتر": "نُدين بشكل قاطع الانقلاب على الأخ الرئيس إيفو موراليس"؛ داعيًا إلى "التعبئة للمطالبة بالحفاظ على حياة الشعوب الأصلية البوليفية ضحية العنصرية".

وحكم موراليس بوليفيا منذ العام 2006، وكان الجيش والشرطة قد طالباه في وقت سابق بالتنحي.

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، الأحد: إن بلاده ستعرض اللجوء على رئيس بوليفيا إيفو موراليس، إذا طلب ذلك.

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