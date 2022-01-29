تسريبات تكشف مفاجأة سارة لمنتظري أول هاتف قابل للطي من "جوجل"

كشفت تسريبات من داخل شركة "جوجل" الأمريكية عن مفاجأة سارة مرتقبة لمنتظري أول هاتف "بيكسل" قابل للطي.

وأوضحت المصادر لموقع "تايمز نيوز ناو" أن سعر هاتف "بيكسل نوت باد" القابل للطي، سيكون أقل بصورة كبيرة من الأجهزة القابلة للطي مثل هاتف سامسونج "جلاكسي زد فولد 3".

وتوقعت المصادر أن يكون هاتف "بيكسل نوت باد" بسعر يصل إلى 1400 دولار أمريكي، وهو ما يجعله أرخص بنحو 400 دولار كاملة عن هاتف "جلاكسي زد فولد 3" الذي يبلغ سعره 1800 دولار، ومقاربًا تقريبًا لسعر هاتف "أوبو فايند إن" القابل للطي.

ومن المتوقع أن يتم طرح هاتف "بيكسل" القابل للطي في وقت لاحق من عام 2022 الجاري، وسيتزامن مع إطلاق تحديثات "أندرويد 12 إل" الجديدة المتوافقة مع الأجهزة اللوحية والقابلة للطي.