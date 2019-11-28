"تعليم فيفا" ينفي تعليق الدراسة بسبب الأمطار

كانت غزيرة وأدت إلى انقطاع بعض الطرق بالمحافظة

نفى مكتب تعليم محافظة فيفاء ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعليق الدراسة.

وأكد تعليم فيفاء أنه تابع منذ وقت مبكر مع الجهات ذات الاختصاص إمكانية تعليق الدراسة، موضحين أن ما وردهم يفيد بعدم الحاجة لتعليق الدراسة.

من جانبه، أوضح الدفاع المدني بفيفاء أنه لا يوجد ما يستدعي تعليق الدراسة في المحافظة.

وكانت محافظة فيفاء قد شهدت أمطارًا غزيرة مساء الأربعاء، أدت إلى انقطاع بعض الطرق بالمحافظة.. فيما تتواصل الجهود ميدانيًّا لإزالة الانهيارات، وفتح الطرق.

فيفاء تعليم فيفاء تعليق الدراسة الدفاع المدني أمطار

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28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441 12:51 AM

كانت غزيرة وأدت إلى انقطاع بعض الطرق بالمحافظة

"تعليم فيفا" ينفي تعليق الدراسة بسبب الأمطار

عبدالرحمن السلماني

فيفاء

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نفى مكتب تعليم محافظة فيفاء ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعليق الدراسة.

وأكد تعليم فيفاء أنه تابع منذ وقت مبكر مع الجهات ذات الاختصاص إمكانية تعليق الدراسة، موضحين أن ما وردهم يفيد بعدم الحاجة لتعليق الدراسة.

من جانبه، أوضح الدفاع المدني بفيفاء أنه لا يوجد ما يستدعي تعليق الدراسة في المحافظة.

وكانت محافظة فيفاء قد شهدت أمطارًا غزيرة مساء الأربعاء، أدت إلى انقطاع بعض الطرق بالمحافظة.. فيما تتواصل الجهود ميدانيًّا لإزالة الانهيارات، وفتح الطرق.

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فيفاء تعليم فيفاء تعليق الدراسة الدفاع المدني أمطار

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