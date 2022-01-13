القوات الروسية تبدأ انسحابها من كازاخستان

سلمت البنى التحتية والمباني

بدأت القوات الروسية، اليوم (الخميس)، انسحابها من كازاخستان؛ حيث أُرسلت لدعم السلطات في مواجهة أعمال عنف غير مسبوقة هزّت الجمهورية السوفياتية السابقة، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وأوضحت الوزارة أن هذه القوات بدأت تحضير معدّاتها العسكرية والتقنية لنقلها إلى طائرات سلاح الجوّ الروسي بهدف العودة إلى قاعدتها الدائمة.

وأضافت أن القوات الروسية بدأت أيضًا بتسليم البنى التحتية والمباني التي كانت تؤمّن حمايتها منذ بضعة أيام، إلى السلطات الكازاخستانية.

من جهته، ذكر الجنرال الروسي أندري سيرديوكوف أن "عملية حفظ السلام انتهت والمهام أُنجزت".

و"سيرديوكوف" هو قائد كتيبة تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تضمّ 2030 جنديًا من روسيا وبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقرغيزستان، أُرسلت إلى الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في آسيا الوسطى في السادس من يناير، وعليها أن تنهي انسحابها قبل 22 يناير.

وأُقيمت صباحًا في ألماتي، العاصمة الاقتصادية لكازاخستان، مراسم رسمية تجمع الجنود الذين شاركوا في العملية تحت راية منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التحالف العسكري بقيادة موسكو.