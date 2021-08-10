المدينة المنورة.. 449 جولة تفتيشية للتأكد من احترازات كورونا

نفّذتها الصحة وشملت 63 زيارة للمستشفيات و137 للمجمعات الطبية

نفّذت وزارة الصحة بمنطقة المدينة المنورة 449 جولة تفتيشية خلال الفترة من 2 حتى 8 من شهر أغسطس الجاري، وتأتي الجولات للتأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبيّنت الوزارة أن الجولات شملت 63 زيارة للمستشفيات و137 زيارة للمجمعات الطبية، بالإضافة إلى 218 زيارة للصيدليات و31 زيارة للمراكز.