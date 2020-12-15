"كورونا" يصيب 5480 إندونيسي و20 ألف بريطاني وأكثر من 3 آلاف فرنسي

ماليزيا سجلت 1371 إصابة جديدة و1339 بالفلبين خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت إندونيسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 5489 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و137 حالة وفاة.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة الإندونيسية في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ 623309 إصابات, فيما بلغ إجمالي الوفيات 18956 حالة وفاة, بينما وصلت حالات التعافي إلى 510957 حالةً.

من جهة أخرى، سجلت ماليزيا اليوم 1371 حالة إصابة جديدة بالفيروس وأربع وفيات، حيث أشارت وزارة الصحة الماليزية في بيان أن إجمالي حالات الإصابات ارتفع إلى 84846 إصابة, فيما بلغت حصيلة الوفيات 419 حالة, بينما وصلت حالات التعافي 70597 حالةً.

وسجلت الفلبين 1339 إصابة جديدة بكوفيد 19 إضافة إلى 24 حالة وفاة. وقالت وزارة الصحة الفلبينية في بيان إن إجمالي حالات الإصابات ارتفع إلى 450733 حالةً, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8757 حالة, فيما بلغت حالات التعافي 418723 حالةً.

وكذلك سجلت بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 232 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات فيها إلى 64402 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أنها سجلت 20263 إصابة جديدة بالفيروس, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1,870,000 إصابةً.

وسجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 3063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات فيها إلى 2,379,915 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية إلى أنها سجلت 371 حالة وفاة بالفيروس, ليبلغ بذلك عدد الوفيات في البلاد 58282 حالة وفاة.