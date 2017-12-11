الأمن يوافق على تسليم جثة "فتاة محايل" المنتحرة لذويها

تحفَّظ عليها 18 يومًا لاستكمال إجراءات التحقيق

وافقت السلطات الأمنية بمحافظة محايل، اليوم، على تسليم جثة فتاة محايل التي توفيت في وقت سابق إثر تناولها عددًا من كبسولات عقار الصرع.

وتسلم ذوو المتوفاة جثة ابنتهم لدفنها بعد تحفظ الجهات المختصة على الجثة في ثلاجة المستشفى 18 يومًا لاستكمال إجراءات التحقيق.

وكانت مصادر "سبق" قد أكدت في حينها أن الفتاة وصلت إلى مستشفى محايل في حالة صحية حرجة؛ إثر تناولها كميةً من كبسولات علاج الصرع الخاصة بإحدى شقيقاتها وجرى إدخالها قسم العناية المركزة وهي في حالة غيبوبة.

كما كشفت المصادر أن حالة الغيبوبة للفتاة سايرها نقص حاد في السكر وارتفاع في حموضية الدم، مع صعوبة بالغة في التنفس، وجرى إرسال عينات من الدم والمعدة لمركز السموم لتحليلها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بالعقار الذي تم تناوله.

يشار إلى أن "سبق" كانت قد نشرت تفاصيل القضية في وقت سابق.

