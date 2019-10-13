طرح تذاكر نزال "الدرعية التاريخي للملاكمة".. الأرخص بـ495 ريالاً

أعلنت اللجنة المنظمة لنزال الدرعية التاريخي لنهائي بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، الذي سيجمع بين الملاكم أنثوني جوشوا ومنافسه أندي رويز جونيور، عن طرح تذاكر اللقاء الذي سيقام في يوم 7 ديسمبر 2019م على حلبة "ميدان الدرعية" والذي يتسع لـ 15 الف متفرج ، ضمن فعاليات موسم الدرعية، الذي سيقام خلال الفترة من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر 2019 .

وحددت اللجنة مساء اليوم الأحد موعداً لطرح تذاكر هذا النزال وذلك عبر الموقع الإلكتروني: www.diriyahseason.sa .

وتبدأ أسعار التذاكر للفئات الخمسة الأولى على النحو التالي:

وتبدأ أسعار التذاكر للفئات الخمسة الأولى على النحو التالي:

الفئة 5: - 495 ريالاً

الفئة 4: - 995 ريالاً

الفئة 3: - 1955 ريالاً

الفئة 2: - 2995 ريالاً

الفئة 1: - 3995 ريالاً



وسيتم طرح ثلاث فئات أخرى لكبار الشخصيات تتضمّن الجلوس على المقاعد المحيطة بالحلبة، ومقاعد المنصة والمقاعد المجهّزة، والدخول إلى صالة كبار الشخصيات، والمأكولات والمشروبات في صالة كبار الشخصيات، وخدمة ركن السيارات، ومداخل مخصّصة، وجولات سياحية في حي الطريف لكبار الشخصيات عند الحجز، والدخول إلى واحة الدرعية وإلى حي البجيري، وخدمات أخرى حصرية.