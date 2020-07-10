أمانة جدة تُغلق مغسلة سيارات بسبب غياب الإجراءات الاحترازية

مراقبو بلدية الشرفية رصدوا عدم الالتزام بالتباعد الجسدي

أغلقت أمانة محافظة جدة، اليوم الجمعة، مغسلة سيارات بحي النسيم نظرًا لعدم توافر الإجراءات الاحترازية التي تحدّ من تفشي فيروس كورونا.

وقال وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني: مراقبو بلدية الشرفية التابعة لأمانة محافظة جدة رصدوا عدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم الالتزام بلبس الكمامات للعاملين؛ مما أدى لإغلاق المغسلة.

وأضاف: سيتم تطبيق النظام حيالها وقال الزهراني بأنه لن يكون هناك تهاون، وسيتم تطبيق النظام بحزم حيال المنشآت المخالفة والغير ملتزمة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز الاتصال 940.