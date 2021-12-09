الجمعية الطبية البيطرية السعودية تدشن فرعها الجديد بمكة المكرمة

تكريم الفائزين في جائزة المراعي للطبيب البيطري 2021

دشنت الجمعية الطبية البيطرية السعودية فرعها الجديد بمنطقة مكة المكرمة، برعاية وحضور رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، وأمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص. كما نظمت تكريم الأطباء البيطريين في جائزة المراعي للطبيب البيطري 2021.



وأوضح أمين عام جائزة المراعي للطب البيطري ورئيس الجمعية الطبية البيطرية السعودية الأستاذ الدكتور صلاح بن عبدالعزيز الشامي، في افتتاحية الحفل؛ أهمية الجائزة في دعم وتحفيز الأطباء البيطريين، والتنافس في تطوير قدراتهم المهنية، مثمنًا لشركة المراعي دعمها المستمر للجائزة، وتجديد اتفاقيتها، وتغيير مسماها إلى جائزة المراعي للطب البيطري، مشيرًا إلى أن الجائزة كرمت منذ نشأتها عام١٤٣٠هـ في جميع فروعها المختلفة ٧٠ طبيبًا بيطريًا توزعت ما بين طبيب بيطري سعودي وخليجي، وطبيبة بيطرية، وباحث متميز، وعالم بارز، وأفضل طالب متميز في كليات الطب البيطري.



وخلال كلمة جامعة الملك فيصل في حفل الجائزة بين رئيس الجامعة أن الجامعة وفي ضوء هويتها المؤسسية المتطلعة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية، تسعد بمشاركتها وإسهامها للاحتفاء بالفائزين بالجائزة؛ لتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية والفاعلة بين الجامعة والشركة أنموذجًا متميزًا من الإسهام المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ وهو تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.



وأكد أمين العاصمة المقدسة بهذه المناسبة على أهمية تضافر جهود الجمعية الطبية البيطرية في دعمها لمهنة الطبيب البيطري من خلال منطلق الدور الذي تؤديه هذه المهنة في استدامة الأمن الغذائي للمملكة، مبيناً أن للأطباء البيطريين خطوات متسارعة في الأعوام الماضية لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية لمواجهة ما استجد في المملكة في الاقتناء والرعاية المتصاعدة لأشكال جديدة من الثروة الحيوانية، ودعمًا لمهنة الطب البيطري في المملكة.



من جانبه بين رئيس الاتصال المؤسسي بشركة المراعي الأستاذ عبدالله العتيبي في كلمته، أهمية دور القطاع الخاص في التنمية المجتمعية والعلمية في الوطن، وأشار إلى أهمية هذه الجائزة في تحفيز الأطباء البيطريين ودورها في الدفع بمهنة البيطرة.



وقد تم خلال الحفل تدشين فرع الجمعية الطبية البيطرية السعودية بمنطقة مكة المكرمة، وعرض فيلم وثائقي عن هوية جامعة الملك فيصل، وفيلم آخر عن الجمعية والجائزة.



بعدها تم تكريم الفائزين بجائزة المراعي للطب البيطري؛ وهم: جائزة أفضل طبيب بيطري سعودي، وفاز بها الطبيب البيطري وليد علي الجربوع خريج كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل.



وجائزة أفضل طبيب بيطري خليجي ممارس فاز بها الطبيب البيطري محمد الخميس من دولة الكويت، وجائزة أفضل طبيبة بيطرية خليجية ممارسة فازت بها الطبيبة البيطرية تمارا حسين قبازارد من دولة الكويت، وأفضل باحث متميز فاز بها الدكتور جمال أحمد حسين من جامعة الملك فيصل، وجائزة أفضل طالب بكلية الطب البيطري فاز بها الطالب عبدالله خالد الدوسري من كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل، والطالب بكلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم عبدالعزيز إبراهيم الفايز.



يذكر أنَّ جائزة "المراعي للطبيب البيطري" أطلقت في عام 2010 برعاية شركة المراعي، وبالشراكة مع جامعة الملك فيصل بالأحساء، وتمنح جوائزها سنويًا تحت إشراف الجمعية الطبية البيطرية السعودية؛ لتكريم الأطباء البيطريين في السعودية وفي دول مجلس التعاون للخليج العربي.