ميلان يسعى لتقديم عرض جديد للسويدي "إبراهيموفيتش"

تسعى إدارة ميلان إلى تقديم عرض جديد للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الفريق، من أجل تجديد تعاقده لمدة موسم إضافي، بعد تألقه اللافت بالفترة الأخيرة.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، الأربعاء، عن وجود رغبة من جانب إبرا بالبقاء في الكالتشيو، لذلك فإنه سيوافق على الاستمرار مع الروسونيري.

وتألق إبراهيموفيتش مع هجوم ميلان منذ العودة من التوقف، ليحقق الفريق انتصارات متتالية وتفضل الإدارة تجديد الثقة في المدرب الحالي ستيفانو بيولي.