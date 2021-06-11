بالصور والبيانات.. المستفيدون من خدمات العيادات الطبية المتنقلة في حرض خلال شهر

التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ919 مستفيداً خلال شهر مايو 2021م.

وراجع عيادة الطوارئ 54 مستفيداً، وعيادة الباطنية 658 شخصاً، وعيادة التوعية والتثقيف 177 فرداً، وعيادة الصحة الإنجابية 30 حالة.

وفي الخدمات المرافقة، فقد صُرفت الأدوية لـ748 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 155 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية 14 مستفيداً، كما تم تنفيذ 16 نشاطاً للتخلص من النفايات.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 05:10 PM

التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

بالصور والبيانات.. المستفيدون من خدمات العيادات الطبية المتنقلة في حرض خلال شهر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ919 مستفيداً خلال شهر مايو 2021م.

وراجع عيادة الطوارئ 54 مستفيداً، وعيادة الباطنية 658 شخصاً، وعيادة التوعية والتثقيف 177 فرداً، وعيادة الصحة الإنجابية 30 حالة.

وفي الخدمات المرافقة، فقد صُرفت الأدوية لـ748 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 155 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية 14 مستفيداً، كما تم تنفيذ 16 نشاطاً للتخلص من النفايات.

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مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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