"الخدمات الطبية" تدشن معرضًا توعويًا عن لقاح كورونا في وزارة الداخلية

في إطار تنفيذها عددًا من المبادرات والأعمال المصاحبة لحملة "الوقاية أمان"

دشنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية في مقر الوزارة اليوم، معرضًا توعويًا عن لقاح فيروس كورونا، وذلك في إطار تنفيذها عديد المبادرات والأعمال المصاحبة لحملة "الوقاية أمان".

وتضمن المعرض تقديم معلومات ونصائح صحية عن لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)، عبر شاشات إلكترونية، بوجود فرق طبية من المركز الصحي بديوان الوزارة، الذي قدم بدوره نصائح تثقيفية عن أهمية اللقاح ومأمونيته وفوائده، فضلاً عن الإجابة عن الاستفسارات المقدمة من قِبل زوار المعرض من منسوبي ومنسوبات الوزارة.

وتواصل الخدمات الطبية تنفيذ أعمالها في حملة "الوقاية أمان" لتقديم اللقاح، من خلال استمرار استقبال المستفيدين في المقرات المخصصة في مختلف مناطق ومدن المملكة، وقيام فرقها الطبية بجولات وزيارات ميدانية، إضافة إلى التنسيق مع القطاعات الأمنية التي تقدم اللقاح في مراكزها الصحية.