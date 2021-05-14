تعرّف على تفاصيل التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، تفاصيل التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل والذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً.

ويتكون التنظيم من 13 مادة، فيما تضمن تحديد آليات وشروط الصرف.

ووفقاً للتنظيم سيكون صرف الإعانة للمؤهلين وفقاً للشروط، لمدة 15 شهراً يكون مبلغ الإعانة الأشهر الأربعة الأولى منها 2000 ريال، ثم 1500 ريال لمدة 4 أشهر، ثم 1000 ريال لمدة 4 أشهر، ثم 750 ريالاً لمدة 3 أشهر.

وسيعمل بالتنظيم بعد 90 يوماً من تاريخ اليوم.

77

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442 04:07 PM

تعرّف على تفاصيل التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل

عبدالله البرقاوي

الرياض

0 6,032

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، تفاصيل التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل والذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً.

ويتكون التنظيم من 13 مادة، فيما تضمن تحديد آليات وشروط الصرف.

ووفقاً للتنظيم سيكون صرف الإعانة للمؤهلين وفقاً للشروط، لمدة 15 شهراً يكون مبلغ الإعانة الأشهر الأربعة الأولى منها 2000 ريال، ثم 1500 ريال لمدة 4 أشهر، ثم 1000 ريال لمدة 4 أشهر، ثم 750 ريالاً لمدة 3 أشهر.

وسيعمل بالتنظيم بعد 90 يوماً من تاريخ اليوم.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021