"الصحة الروسية": لا ضرورة لعلاج المصابين بـ"كورونا" في هذه الحالة

يُكتفى بفرض عزلة ذاتية على المريض ومراعاة إجراءات الحجر الصحي

قالت وزارة الصحة الروسية، في تقرير نشر اليوم، إنه لا ضرورة لعلاج الأشخاص الذين يعانون من عدوى فيروس "كورونا" المستجد ولم تظهر عليهم أعراض المرض.

وأضاف التقرير: "إذا كانت الإصابة بمرض "كورونا" المستجد، تجري من دون أعراض، فإن العلاج غير مطلوب. وفي الوقت نفسه، من الضروري فرض عزلة ذاتية على المريض، ومراعاة كل تدابير وإجراءات الحجر الصحي".