"سكني" يُطلق مشروعًا جديدًا يوفِّر 72 شقة في "حمراء الخُبر"

الحجز إلكترونيًّا عبر موقع أو تطبيق البرنامج

أطلق برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان مشروعًا سكنيًّا جديدًا تحت الإنشاء في مدينة الخُبر بالمنطقة الشرقية، باسم "أنار السكني"، ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويوفر 72 شقة سكنية تحت الإنشاء؛ وذلك استمرارًا لجهود الوزارة لتسهيل تملُّك الأُسر السعودية منازلها عبر إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، واستحقاق فوري دون انتظار.

ودعا برنامج "سكني" جميع المستفيدين الراغبين في التملُّك في مدينة الخُبر إلى زيارة موقع أو تطبيق "سكني" الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل الوحدات، وحجزها إلكترونيًّا على الرابط: https://rep.sakani.housing.sa/offplan-projects/596، أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد لخدمات المستفيدين 199090؛ وذلك للإجابة عن الاستفسارات كافة حول المشاريع.

وأوضح البرنامج أن مشروع "أنار السكني" الواقع بمخطط الشبيلي في حي الحمراء بمحافظة الخُبر يتميَّز بقُربه من المواقع الحيوية، كالشبيلي جراند مول، وجسر الملك فهد، وتبلغ مساحته 4.992 م2، ويوفر 72 شقة تحت الإنشاء في أربع عمائر مستقلة. وتتراوح مساحات الوحدات من 153 إلى 163 م2، وتبدأ أسعارها من 540 ألف ريال، وبأقساط شهرية ميسرة.

وتتميز الشقق بتصاميم عصرية، مع استغلال للمساحات الداخلية؛ إذ يوفر استقلالية لكل وحدة، مع إطلالة خارجية لجميع الغرف، إضافة إلى التصاميم المرنة للشقق، والقابلة للدمج أو تعديل استخدام الفراغات. كما يحتوي على الواجهات الزجاجية التي توفر إنارة دائمة للساكنين.

ويحتوي كل دور على منطقة خلفية للتكييف، لا تؤثر على الواجهات والشكل الجمالي. كما يوفر المشروع مساحات خضراء للسكان مضاءة، وملعبًا للأطفال.

وكان برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان قد أعلن مستهدفاته لعام 2020، بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين، تمكِّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.