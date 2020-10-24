أذربيجان وأرمينيا.. تتحاوران في واشنطن وتتقاتلان بـ"ناجورنو كاراباخ"

اشتباكات جديدة بين الطرفين

اندلعت اشتباكات جديدة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية حول ناجورنو كاراباخ، اليوم (السبت)، بعد يوم من محادثات في واشنطن لمحاولة إنهاء أكثر المعارك دموية في الجيب الجبلي منذ أكثر من ربع قرن.

وبينت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قتالًا وقع في ناجورنو كاراباخ وحولها، وهي جزء من أذربيجان يسكنه ويسيطر عليه الأرمن العرقيون.

من جهتهم اتهم مسؤولون في "ناجورنو كاراباخ" القوات الأذربيجانية بقصف مبان في ستيباناكيرت، أكبر مدينة في المنطقة، وهو ما نفته باكو، وفقاً لـ"رويترز".

والتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشكل منفصل مع وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا أمس، في محاولة جديدة لإنهاء ما يقرب من شهر من إراقة الدماء.

وأدى انهيار اتفاقين لوقف إطلاق النار بوساطة روسية بالفعل إلى إضعاف احتمالية نهاية سريعة للقتال الذي اندلع في 27 سبتمبر حول "ناجورنو كاراباخ".