"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان

تشمل عددًا من المحافظات حتى 6 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.