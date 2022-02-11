"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان

تشمل عددًا من المحافظات حتى 6 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

جازان المركز الوطني للأرصاد الأرصاد الطقس

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11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443 06:20 PM

تشمل عددًا من المحافظات حتى 6 مساءً

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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