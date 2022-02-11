"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.جازان المركز الوطني للأرصاد الأرصاد الطقس
تشمل عددًا من المحافظات حتى 6 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.