مدير إدارة تدريب جازان يزور تقنية صامطة

تفقّد الأقسام والورش والمعامل

استقبل عميد الكلية التقنية في صامطة، أحمد بن داحش دربشي، بمكتبه، الثلاثاء؛ مدير عام الإدارة العامة للتدريب بمنطقة جازان المهندس فوزي بن أحمد رضوان، في زيارة تفقدية للكلية.



رافق "رضوان" خلال الزيارة مدير الاتصال المؤسسي بالإدارة العامة عبدالحميد بن أحمد الحازمي.



بعد ذلك تفقّد الأقسام والتخصصات التدريبية، ووقف على سير العملية التدريبية في القاعات النظرية والمعامل والورش العملية، والتقى بأعضاء هيئة التدريب في الأقسام، واستمع لآرائهم وملاحظاتهم.



كما التقى بالمتدرّبين واستمع لملاحظاتهم على مرافق الكلية من خدمات التصوير والبوفيه وأماكن الجلوس وصالة الأنشطة.



جاء ذلك في تصريح لمدير العلاقات العامة بالكلية، المهندس أحمد بن محمد مباركي، مضيفًا أن المهندس "فوزي" قدم شكره إلى عميد الكلية والوكلاء والمدربين، على جهودهم الفعالة والملموسة في خدمة أبناء المحافظة.