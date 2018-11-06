الثقفي يوجه بإضافة مدن ومحافظات في المملكة للنشرة الجوية

وجه الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي، بإضافة المدن والمحافظات غير المشمولة في النشرة الجوية اليومية للهيئة، وفقاً للاشتراطات والمعايير المتبعة والتنسيق مع الجهات المختصة في ذلك.

ودعا الثقفي جميع المواطنين إلى المساهمة في تحديث المدن والمحافظات وإضافة محافظات جديدة في حال لم تشملها النشرة، ويأتي توجيه الثقفي بعد 20 عاماً من تثبيت المدن الحالية.

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي لزيادة عدد المدن والمحافظات في النشرات الجوية، وأصبحت تستحق هذه المدن والمحافظات حيث كانت الهيئة في السابق تعتمد على المحطات الموجودة بالمطارات.