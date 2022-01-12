"يزيد الراجحي": منافسة رالي داكار 2022 تختلف عن العامين الماضيين

قال: الأراضي المسطحة وتغيير نظام السرعة سهل المراحل عن المنافسات السابقة

يواصل أيقونة المملكة العربية السعودية في رياضة السيارات يزيد بن محمد الراجحي، خوض غمار منافسات المرحلة العاشرة من رالي داكار السعودية 2022، التي انطلقت صباح اليوم من وادي الدواسر حتى بيشة، بمسافة 759كم.

وأكد البطل السعودي أن منافسة الرالي هذه السنة مختلفة عن السنتين السابقتين؛ بسبب أن أول يوم في الرالي كان هناك ضياع للسائقين، وأيضًا نحن نتطور في كل سنة بخبرة جديدة.

وأشار "الراجحي" إلى أن المراحل هذه السنة تعتبر أسهل من السنتين السابقتين بسبب الأراضي المسطحة، وتغيير نظام السرعة، متوقعًا أن يكون هناك سائقون سعوديون منافسون أكثر في المستقبل، خصوصًا مع الرؤية في رياضة المحركات.

ولفت "الراجحي" إلى أن قيادة سيارات الرالي ليست بالسهولة التي يتوقعها معظم الناس؛ فالقيادة بالطرق الرملية جدًّا مختلفة.

وعبّر عن سعادته بتمثيل بلاده في هذه المنافسة الشرسة مع أفضل سائقي الراليات على مستوى العالم؛ مشيدًا بما تحقق خلال العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- عبر رؤيته الطموحة.