لا صوت يعلو فوق ضبط المخالفات.. "الأمانات" تشمر وتغلق منشآت بالجملة للاحترازات

رقابة وتحذيرات ودعوة للإبلاغ والجولات الرقابية تتواصل من الباحة إلى عسير والشمالية

تتسابق أمانات مناطق المملكة، عبر جهود وجولات رقابية منوعة، لتكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" وتحجيم آثاره، مع العمل بالتزامن على تنفيذ التدابير الصحية كافة بمنتهى الحزم.

وفي التفاصيل، نفّذت أمانة منطقة الباحة، 2198 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 15 منشأة تجارية، وتحرير 41 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

وأكّد أمين منطقة الباحة، الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا "السواط"، المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940).

نجران

وفي نجران واصلت أمانة المنطقة، أمس، جولاتها الرقابية والتفتيشية المكثّفة على المحال والمطاعم والأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وأوضحت أن تكثيف الجولات الرقابية على المحال والمطاعم والأسواق والمراكز التجارية، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكّدت استمرار وتكثيف الجولات، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والوقائية، داعيةً الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي ملحوظات عبر وسائل التواصل الرسمية أو من خلال مركز (940).

عسير

وإلى عسير، نفّذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها 2,837 جولة تفتيشية خلال الشهر الماضي، للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والاشتراطات البلدية والصحية على المراكز والمحال التجارية بالمنطقة.

وأسفرت الحملات التفتيشية عن تسجيل 3,447 مخالفة للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والاشتراطات البلدية والصحية، وإغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة، وإتلاف 715 كيلوجراماً من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتنوعت المخالفات المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع وعدم وجود شهادات صحية، ومخالفة اشتراطات التعبئة، والنقل، والتخزين، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

الشمالية

ونفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي، جولات تفتيشية على المنشآت التجارية، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية.

وأوضحت بلدية رفحاء، أن الجولات أسفرت عن رصد (12) مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والصحية، وإغلاق منشآت مخالفة ، وأكّدت أن الفرق الرقابية ستُواصل حملاتها على جميع المواقع بهدف التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية، داعيةً إلى ضرورة الالتزام والتعاون من الجميع بما تنُص عليه الأنظمة وضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر الرقم الموحد (940).