نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة الرشيدة لوالد وذوي "الشهيد الشراحيلي"

استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بالمنطقة

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله –، وتعازي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد الجندي أول خالد بن علي محمد شراحيلي، أحد منسوبي حرس الحدود بجازان، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان .

وعبّر عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، ‪منوهًا بما يسطره منسوبو حرس الحدود وكل القطاعات العسكرية، من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية، مؤكدًا أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة .

من جانب آخر، عبّر والد وذوو الشهيد "الشراحيلي" عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة جازان ونائبه لتعزيتهم، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن، سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلادنا العزيزة الأمن والاستقرار في ظل قيادتها الرشيدة.