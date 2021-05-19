فيديو.. "بايدن" يهدّد صحفياً سأله عن الأزمة الفلسطينية بـ"الدهس": أمزح معك

يواجه ضغوطاً متزايدة للمساعدة على إنهاء الصراع الدامي وسط انقسام الديمقراطيين

في أثناء اختباره شاحنة كهربائية جديدة من طراز "فورد"، هدّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مازحاً، بدهس صحفي أراد سؤاله عن الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة ضد الفلسطينيين.

وخلال وجوده في منشأة اختبار "فورد" في ديربورن، بميشيغان، أمس الثلاثاء، جلس بايدن خلف مقعد قيادة شاحنة "بيك أب" الكهربائية الجديدة، فسأله أحد المراسلين عمّا إذا كان سيجيب عن سؤال سريع حول إسرائيل والصراع القائم مع الفلسطينيين، فردّ عليه بايدن: "لا، لا يمكنك سؤالي".

"سأجيب فقط إذا وقفت أمام سيارتي وقدتها أنا باتجاهك!"، مضيفاً: "أنا فقط أمزح"، مما أثار موجة من الضحك في صفوف الصحفيين.

وتابع بايدن، وفق روسيا اليوم: "حسناً، ها نحن. جاهز؟"، ثم ضغط على دواسة الوقود وأدار الشاحنة وأطلق البوق بينما كان يقودها مسرعاً.

ويواجه بايدن ضغوطاً متزايدة للمساعدة على إنهاء الصراع الدامي في الشرق الأوسط. وينقسم الديمقراطيون بشكل متزايد حول الدعم الاقتصادي والعسكري المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل منذ تأسيسها.