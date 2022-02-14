"الإحصاء الخليجي": 106.9 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 95%

قال: إجمالي الوفيات وصل إلى 20.069 وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,378,237 حالة

قارَبَ عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 107 ملايين جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 106,965,799 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,378,237 حالة، وإجمالي حالات التعافي 3,144,131 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20,069 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 93.1%.