ضَبْط وإغلاق مقهى يقدِّم الشيشة لزبائنه عبر "الأبواب الخلفية" في الرياض

مخالفة لتعليمات الجهات المختصة المتعلقة باحترازات "كورونا"

أوقعت أمانة منطقة الرياض بأحد المقاهي متلبسًا بمخالفة تعليمات الجهات المختصة لمحاصرة وباء كورونا؛ وذلك بتقديم الشيشة في الخفاء لزبائنه.

وأوضحت "الأمانة" أنه ضمن الجولات الرقابية تمكَّن المراقبون لديها من ضبط مقهى شيشة، يفتح أبوابه الخلفية لخدمة زبائنه في الخفاء. وقد تمت مصادرة المواد المحظورة التي تم ضبطها داخله، مع إغلاق الموقع، واستدعاء مالكه لتطبيق العقوبات الرادعة.