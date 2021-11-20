"إغاثي الملك سلمان" يضخ أكثر من نصف مليون لتر مياه لمخيمات نازحي الحديدة

تنفيذ 33 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات.. وتوزيع 120 حقيبة للنظافة الشخصية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي للنازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وخلال الفترة من 4 حتى 10 نوفمبر 2021م، تم ضخ 301.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 287.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وتنفيذ 33 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتوزيع 120 حقيبة للنظافة الشخصية، واستفاد من تلك الخدمات 8.400 فرد.