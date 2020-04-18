فرع "الموارد البشرية" بمكة ينفِّذ أكثر من 490 زيارة مع استمرار الحملات التفتيشية

للتأكد من اتباع الشروط الوقائية والنظامية للحد من انتشار فيروس "كورونا"

نفَّذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة خلال الأيام الماضية جملة من الحملات التفتيشية على مقر سكن وعمل العمالة الوافدة، بمشاركة لجنة تنظيم سكن العمالة المكونة من ممثلين لوزارات (الصحة والتجارة والشؤون البلدية والقروية والصناعة والثروة المعدنية والأمن العام)؛ وذلك للتأكد من اتباع الشروط الوقائية والنظامية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وشملت الحملات محافظات المنطقة. وبلغت هذه الحملات أكثر من 490 زيارة تفتيشية لأماكن سكن العمالة الوافدة الذين تجاوز عددهم 135378 عاملاً، مع استمرار الحملات التفتيشية للتحقق من التزام المنشآت بقرارات الوزارة والجهات المعنية الشريكة.

وأكد فرع الوزارة أن هذه الحملات المشتركة امتداد للحملات التفتيشية المنفَّذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت في المناطق والمحافظات والمراكز كافة التابعة للمنطقة؛ وذلك للتأكد من تقيُّد القطاع الخاص والعمالة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظِّمة لسوق العمل.

وشدَّد على أن هذه الحملات تأتي في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي توليها الدولة جُل عنايتها واهتمامها من أجل صحة وسلامة الفرد والمجتمع.