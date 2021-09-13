فيديو مروع.. دخل محطة وقود بسيارة وخرج بكارثة مشتعلة

فقد السيطرة على السيارة وهذا ما حدث بعدها

دخل سائق بسيارة دفع رباعية محطة وقود في مدينة ديترويت الأمريكية، كان فاقدًا السيطرة على المركبة، فاصطدم مرتين بمضختي تموين بالوقود، وهرب وقد اشتعلت النار بسيارته.

وتبحث شرطة مدينة ديترويت الأمريكية عن سائق اصطدمت سيارته رباعية الدفع بمضخة في محطة للتزود بالوقود يوم 22 أغسطس الماضي، حسب موقع "يورو نيوز" الإخباري.

وتظهر لقطات صورتها كاميرات المراقبة بالمحطة فقدان السائق السيطرة على مقود سيارته، ما أدى إلى دورانها مرتين قبل أن ترتطم بمضخة الوقود، وتشتعل النار بالمضخة وبالسيارة التي فر بها السائق مشتعلة.

وبعد لحظات من خروجه من المحطة، فر المشتبه به تاركاً سيارته.

ويظهر مقطع فيديو آخر تم التقاطه بعد لحظات من الحادث في محطة وقود قريبة مشتبهًا تعتقد الشرطة أنه سائق السيارة التي تسببت في الضرر.

وقالت إدارة شرطة ديترويت في بيان: "يُرى المشتبه به يرتدي سروالًا قصيرًا وفانلة زرقاء وشريطًا عموديًا أبيض على طول جانب السروال القصيرة، وجوارب بيضاء بدون حذاء.