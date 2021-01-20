المسند يكشف خريطة الأجواء المضطربة.. والرياض في واجهة "الباردة"

قال: يتشكّل #الصقيع على نطاق واسع فجر الخميس في #تبوك #الجوف

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من شمالي #الحدود_الشمالية (#طريف و #القريات و #طبرجل) و #حقل.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تكون الأجواء مضطربة على اليابسة والبحر بسبب تصارع كتلتين: دافئة جنوبية، وباردة شمالية، مثيرتين للغبار تنتهيان بتوغل الباردة وسيطرتها لبضعة أيام، والله أعلم.

وأضاف: متوقع أن تكون الرياح شمالية باردة ونشطة؛ قد تثير بعض #الغبار على أجزاءٍ من المناطق الشمالية، بينما تكون جنوبية إلى غربية دافئة في النصف الجنوبي من #السعودية، وفي المساء تتغلب الشمالية الباردة على الجنوبية الدافئة للتوغل جنوباً لتؤثر في #الشرقية والوسطى والغربية.

وتابع: في #الرياض متوقع أن يكون الفرق كبيراً في درجة الحرارة العظمى (ظهراً) بين ظهر اليوم الأربعاء الدافئ (27 درجة مئوية)، ويوم الخميس البارد (16 درجة مئوية) بفارق كبير يصل نحو 11 درجة مئوية.

وقال: متوقع أن يتشكّل #الصقيع على نطاق واسع فجر الخميس في #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية #حائل وشمالي #القصيم و #المدينة_المنوّرة، وفجر الجمعة والسبت تتمدّد رقعة الصقيع لتزحف جنوباً لتؤثر في شمالي منطقتَي #الرياض و #الشرقية، إضافة إلى ما ذُكر، والله أعلم.