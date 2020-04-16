21 ألف بلاغ واستفسار لمخالفات متنوعة في جدة منذ بداية أزمة كورونا

"باهيثم": الأمانة جندت جميع طاقاتها لمواجهة الفيروس

استقبلت أمانة محافظة جدة، 21,185 بلاغًا لمخالفات متنوعة واستفسارات، منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مدير عام خدمات العملاء بأمانة المحافظة، رشا عبدالله باهيثم، إن الأمانة جندت جميع طاقاتها لمواجهة الفيروس، والتي يأتي من ضمنها المتابعة المتواصلة مع شكاوى واستفسارات المواطنين والمقيمين خلال الساعة، حيث يكون التعامل معها خلال فترة وجيزة، وفق آلية التعامل المقررة مع كل بلاغ وخدمة، وحسب نوعية البلاغات والخدمات الواردة.

وأضافت أن الأمانة تلقت منذ بداية الأزمة حتى الرابع عشر من شهر أبريل الحالي، (21,185) طلبًا متنوعًا، حيث جرى استقبال (541) استفسارًا و بلاغًا من خلال الاتصال المباشر.

فيما استلم الرقم 940 (19,181) بلاغًا و (617) شكوى واستفسارًا من خلال خدمة اتصل بالأمانة و(846) بلاغًا من خلال استقبال واستفسارات المواطنين هاتفيًا.

يأتي ذلك، ضمن جهود الأمانة المتواصلة والإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، حفاظًا على سلامة السكان.