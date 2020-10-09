"كراني" يرسم لـ"سبق" ملامح الفترة الانتقالية المبكرة بين الخريف والشتاء.. هنا التفاصيل

رسم خبير الطقس حسن كراني، ملامح الفترة الانتقالية بين فصلي الخريف والشتاء، مشيراً بأنه بدءاً من نهاية شهر أكتوبر ومنتصف نوفمبر سيكون هناك تكون وتحرك متسارع لكتل قطبية باردة للغاية.

وتفصيلاً؛ قال "كراني" في تصريح لـ"سبق" : "بعون الله مع نهاية شهر أكتوبر ومنتصف شهر نوفمبر سيكون هناك تكون وتحرك متسارع لكتل قطبية باردة جداً إلى وسط وجنوب أوروبا ومن ثم لمنطقة البحر المتوسط ودول شمال إفريقيا والدولة العربية".

وأضاف أنه تظهر ملامح قوية لفترة انتقالية مبكرة بين فصلي الخريف والشتاء تأخذنا تدريجياً بدرجات حرارة أقل من المعدل العام، إلى فصل الشتاء، وتتغير الأجواء الأوروبية ويسيطر على معظمها حالة عدم استقرار تنتقل تدريجياً من شمال ووسط أوروبا إلى جنوبها، ومن ثم إلى البحر المتوسط ودول شمال إفريقيا والدولة العربية، منها بالطبع مملكتنا الحبيبة، تتمثل بتكون وتلاشي مناطق تخلخل في الضغط ومنخفضات جوية حركية، وغطاء سحابي ممطر بعون الله".

وأردف: "من المتوقع بعون الله تعالى أن تنتهي الفترة الانتقالية المبكرة بين فصلي الخريف والشتاء بنشاط حالة عدم الاستقرار على دول شرق حوض البحر المتوسط، وذلك بالطبع يؤثر على أجواء المملكة خاصة. شمالها وأجواء الغربية".